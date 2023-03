Uskumatult õnnetu jada: NBA superstaari paarikuisest vigastusest sai mitmeaastane, karjääri jätkumine võib olla ohus

Bullsi teatel jääb ta väljaku kõrvale „määramata ajaks“, ent USA meedia teatel tähendab see, et Ballist pole mängumeest ka 2023/24 hooajal. Ehk enne järgmist suve pole paranemist loota.

Seekord ootab Balli ees põlves kõhre siirdamine. „See on olnud närvesööv aeg, aga ma olen kindel, et praegused sammud on tulevikku silmas pidades vajalikud,“ sõnas Ball klubi vahendusel. Paratamatult ringlevad Atlandi ookeani taga juba ka arvamused, et Balli karjääri jätkumine pole enam kuigi iseenesestmõistetav.