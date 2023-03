Johanna Talihärm tegi hooaja viimasel võistlusel hooaja parima sõidu: kui hingata saad, on lihtsam suusatada ja nii ongi

„Tuli viimased kaks hooaega välja elada, mis mul on olnud: ikka ainult kivid ja kännud ja okkad ja ma ei tea mis kõik asjad veel,“ võttis Talihärm oma tänavuse parima esituse kokku ERRi otse-eetris. „Minu jaoks see hooaeg jäi lühikeseks. Mul ei ole tekkinud mingit maagilist sõiduvormi, ma lihtsalt sain oma hingamisprobleemidele lahenduse. Kui hingata saad, on lihtsam suusatada ja nii ongi. Nüüd ma näitasin, milleks ma tegelikult võimeline olen, enne mul olid lihtsalt mingid takistused tee peal ees. Kui ma saan hingata ja mul on tervis korras, siis on kõik võimalik.“

„Ma väga loodan, et see tulemus või tänane päev näitas, et mus sisu on ja viimase kahe aasta haigused ei näita tegelikult minu taseme kohta midagi. Tahaks loota, et seda märkavad nii rahastajad, kui kõik, kes on laskesuusatamisega seotud. Tahaks väga loota, et inimesed, kes on otsustajate seas, teevad õigeid otsuseid, usuvad minusse – et mul oleks võimalik edasi teha. See on põhiline. Mul endal on väga palju seda tuemuste nälga viimase kahe aastaga tekkinud ja tegelikult olen ma kogu selle aja tööd teinud väikeste detailide kallal, kui ei olnud jaksu trenni teha. tahan, et see ükskord ka ära tasuks,“ rääkis 29aastane laskesuusataja.