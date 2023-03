Tänak: kruusal on raske leida enesekindlust või midagi, mis oleks loogiline

Mehhiko rallil 14 kiiruskatse järel 14. kohta hoidev Ott Tänak tunnistas, et on tänasel võistluspäeval suutnud liidritega sõita võrdsemalt tänu sellele, et tehnilised probleemid said lahendatud. Sellegipoolest ei tunne M-Spordi esisõitja end kruusateedel kõige mugavamalt, kuid ta ei usu, et see on tingitud vähesest testimisest.