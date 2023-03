Bö vastuoluline žest oli mõeldud austusavaldusena kuningale

Nimelt oli tal neljandasse tiiru tulles nii suur edu jälitajate ees, et olles neli märki tabanud, pööras ta pilgu tribüüni poole ja tõstis sõrme suu ette. Temp tehtud, sooritas ta naeratades viimase lasu, tabas sellegi ja siirdus viimasele ringile. Norra fännid tribüünil hullusid ning laia naeru lasi ka koha peal võistlusele kaasa elanud Norra kuningas Harald V.

„See oli austusavaldus meie kuningale,“ selgitas Bö võistluse järel žesti Norra rahvusringhäälingule (NRK). „Olin nii õnnelik, kui nägin teda soojendust tehes. Lootsin, et võidan, nii et mul oleks võimalik temaga kohtuda. Ta on minu jaoks suur eeskuju. Ma loodan, et ta tundis end tribüünil hästi.“

Ta lisas, et žest ei sündinud spontaanselt, vaid ta oli selle peale juba mõnda aega mõelnud.

„Olin selleks ette valmistunud juba eelnevatel tundidel. Muidugi olen õnnelik, et selle viimase märgi ka maha sain, sest muidu oleksin end lolliks teinud.“

Koondisekaaslased olid Bö tembust üllatunud. Kas ka vaimustunud, on juba iseküsimus.

„Oh, see on ebaviisakas,“ lausus kolmanda koha saanud Sturla Holm Lägreid, kui talle Bö žesti videost näidati. „See on pisut upsakas. See lihtsalt näitab, et oled teistest mäekõrguselt üle – kuid tema seda ju ongi.“

Johannes Dale tsiteeris ühs koondisekaaslast: „Nägin seda žesti siis, kui üks tiimikaaslane kirjutas talle meie vestlusgruppi sõnumi: „Sa oled haige lurjus!“ või midagi sellist. Ma ei saanud aru, mida see tähendab, kuid siis vaatasin NRK-st selle üle. Nägin, et ta vaigistas publikut – mulle see meeldis. Tegelikult olime sellisest tähistamisest varemgi rääkinud, et kas hoida publik vaiksena viimasesse tiiru tulles või enne viimast lasku. Et ta tegi seda täna, on üle prahi. See on tähistamine, mis on väärt kuningat.“