VIDEO | Hiilgava esituse teinud Drell aitas Bullsi tasavägises mängus tugeva vastasega võiduni

Bulls on idakonverentsis 15 meeskonna konkurentsis kuuendal ja ühtlasi viimasel play-off'i viival kohal, nad on 29 mängust võitnud 16. 20 võidu kõrvale kümnenda kaotuse saanud Delaware jätkab teisel kohal, konverentsi juhib 22 võidu ja seitsme kaotusega Long Island Nets. Läänekonverentsi parim on hetkel Stockton Kings, kel on samuti 29 mänguga koos 22 võitu.