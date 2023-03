Võistluskeelu alt vabanev Nabi jätkab karjääri ning pürib Pariisi olümpiale: homsest saan vabalt treenida

„Arvestades nii praegust füüsilist kui emotsionaalset seisu, on mõistlik keskenduda treeningutele ja liikuda edasi samm-sammult,” lausus Nabi pressiteate vahendusel. „Ma kaotasin ebaõiglaselt oma karjääri tipus kaks aastat ja ühed olümpiamängud, kuid kõige selle kiuste tahan oma unistuse ellu viia. Olen teadlik, et see nõuab väga palju tööd,“ lisas ta.

Nabi treener Ivar Kotkas ütles, et eesmärk on tagada pääse Pariisi olümpiale. „Esimene võimalus selleks on kuue kuu pärast Serbias toimuvatel maailmameistrivõistlustel, kus jagatakse välja viis olümpiakohta.“

„Tänasest saame alustada regulaarsete maadlustreeningutega, et taastada maadlustunnetus ja profisportlase treeningrutiin. EM-il võistlemist me täna ei planeeri, kuna neli nädalat on ilmselgelt liiga lühike aeg, et jõuaks Heiki võistlusvormi viia. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis suvel on plaanis üks-kaks kontrollvõistlust,“ selgitas Kotkas.

Eesti Maadlusliidu president Jaanus Paeväli tunnustas Nabi otsust jätkata oma sportlasekarjääri. „Ma ei kahtle selles, et hoolimata pealesunnitud võistluspausist on Heiki võimeline rõõmustama kõiki oma poolehoidjaid. Maadluspere tervitab Heiki tagasitulekut, hoiab talle pöialt ning toetab oma võimaluste piires.“

„Ma tahan siiralt tänada kõiki, kes on minusse uskunud, mind aidanud ja toetanud. Nüüd tahan end uuesti maadlusmatil proovile panna ja näidata, kui palju teie kõigi poolehoid mulle tähendab,“ rõhutas Nabi.