SUUR SEGADUS: Fernando Alonsole ennistati poodiumikoht, FIA tunnistas oma viga

Hispaanlasest kahekordne maailmameister saavutas lõpuks karjääri 100. poodiumikoha, kuid see oli kaootilise protsessi tulemus. Pärast niinimetatud karikatseremooniat teatas žürii, et määras Alonsole kümnesekundilise karistuse, kuna 41aastane hispaanlane ei täitnud korralikult võistluse ajal saadud viiesekundilise karistuse reegleid.

Aston Martin väitis, et žürii tõlgendas reegleid valesti. Kohtunikud olid kümnesekundilist karistust põhjendanud meeskondadevahelise kokkuleppega, mille kohaselt ei tohi mehaanikud ajatrahvi saanud autot boksipeatuse ajal putitada. Aston Martini mehaanik oli aga peatumishetkel autot tungrauaga puudutanud ning žürii tõlgendas tegevust auto kallal tegutsemisena.

„Uute tõenditega tutvudes jõudsime järeldusele, et puudub kohtunike eelnevalt esitatud selge kokkulepe, millele võiks tugineda otsustades, et tungrauaga auto puudutamine ilma muude meetmeteta tähendaks auto putitamist. Nendel asjaoludel leidsime, et meie esialgne otsus karistada autot 14 (Alonso) tuleb tühistada,“ seisab FIA otsuses.