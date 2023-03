VABAMÄE KOMMENTAAR | Pérezi võit tekitab Red Bullis sisepingeid

Max Verstappen rääkis pärast Saudi Araabia Grand Prix’ reedeseid treeninguid, et „see etapp pole kindlasti nagu Bahreinis”. Tagantjärele targana võime öelda, et polnudki. Tõsi, Verstappen pidas silmas tõsiasja, et tol hetkel paistis Red Bulli edu jälitajate ees väiksem kui avaetapil.