Tulevik tundub helge: Tänak mõistis, mis vajab muutmist

Mida arvas Tänak lõpuks rallist ise? „See pole nädalalõpp, mis unustada. See on nädalalõpp, mille järel me peame mõned muudatused tegema. Nii ei saa jätkata,“ tõdes ta pärast punktikatset.

Muraka sõnul ei saa Tänak kuue punkti üle mingil juhul õnnelik olla, isegi vaatamata kõikidele probleemidele, mis tema masinaga etapi vältel juhtus. „Tänak ja Järveoja ei saa rahule jääda, ega neil pole selleks ka põhjust. Olgu see ükskõik, missugune viga. Aga teistpidi vaadates oli hea, et nad pärast nii suurt probleemi sealt üldse punkte said.“