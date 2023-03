Tattari erakordselt vinge poodiumiseeria katkes: „Haiget teeb see, et minu viimane ring oli poolteise aasta halvima reitinguga.“

Eestlanna tegi USAs Open at Austini nimelise võistluse otsustaval päeval enda standardite järgi kehva ringi (67 viset; 5 üle par'i) ning langes teiselt kohalt viiendaks-kuuendaks. PDGA reitingut andis too pühapäevane ring 929 punkti jagu, mis on Tattari kõige madalam näitaja alates 2021. aasta augustist.

Tattar oli pühapäeval hädas mängualasse jäämisega – ta teenis OB-de eest viis karistusviset, poodiumile jõudnud naised patustasid kolm korda – ega suutnud keerulisest seisust kordagi par'i päästa (inglise keeles „scramble“ kuuest null). Kümne meetri raadiusest puttis Tattar iseenesest viisakalt (71%), kuid 11-20 meetri kaugusel ei tabanud kordagi.

Kristin Tattar drops a dime on Hole 15 🎯 pic.twitter.com/fpLkkWhbJS — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) March 19, 2023

Kolme ringi peale kokku tegi Tattar Harvey Penicki nimelisel rajal 187 viset (ringid vastavalt 61, 59 ja 67), mida on üks üle par'i. Ameeriklannast võitja Paige Pierce lennutas ketast 181 korda, Tattaril jäi poodiumist puudu kolm viset.

See tähendab, et tema 2021. aasta juulis alanud uhke seeria on nüüd lõppenud. Ligi kahe aasta jooksul õnnestus Tattaril teenida USAs maailma absoluutses tippkonkurentsis 22 järjestikust esikolmikukohta, sealhulgas 13 võitu.

Eestlanna märkis Instagramis, et Austinis toimunud profituuri etapiga kaasnes palju valusaid emotsioone. „Esiteks lõppes minu pikk poodiumiseeria. Arvestades, kui tugev konkurents FPO klassis valitseb, teadsin, et see juhtub ühel hetkel ja mul pole häbi jagada viiendat kohta. Aga haiget teeb see, et minu viimane ring oli poolteise aasta halvima reitinguga. Ma ei olnud rajal mina ise ja tundsin end väga abituna, sest miski ei läinud pingutustele vaatamata nii, nagu tahtnuks,“ arutles ta sotsiaalmeedias inglise keeles.

„Kuivõrd raskused pole mulle võõrad, siis tean, et iga väljakutsuv kogemus on võimalus õppida ja see on üks põhjustest, miks ma suudan hinnata neid kordi, kui kõik läheb täpselt nii, nagu ma ette kujutan.“