Revolutsiooniline Tallinna MK-etapp: selline ongi linnasprintide tulevik

Kuigi esmaspäeva õhtul saabub Eestisse kevad ja väljas on juba kümmekond kraadi, siis ei avalda see etapile suurt mõju. Võistluste direktori Robert Peetsi teatel on raja kõige paksemas kohas lund neli ja pool meetrit, kõige õhem on rada staadioni keskpaigas, kus on lumepaksus 25 sentimeetrit. „Õhtul küll lubab väikest vihmasadu, aga soolatasime rada esmaspäeva hommikul kell 10 ja uuesti soolatame seda võistluspäeval kella 12 paiku. Rada tuleb tugev ja kiire, selle peal võib peaaegu, et isegi uisutada,“ sõnas ta naerdes.

Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa kasutas raja iseloomustamisel isegi sõna „ohtlik“, aga tõmbas tuure oluliselt tagasi. „See on üsna väiksele alale ära pressitud ehk kuuekesi annab sinna ikka ära mahtuda. Laskumise peal tuleb 50-60 km/h kindlasti sisse, aga võib minna veelgi kiiremaks.“