Jalgpalliekspert: Messi on PSGs ebaõnnestunud

„See on ebaõnnestumine. Nii lihtne see ongi,“ võttis Morin kokku Messi esimesed kaks hooaega Pariisis. „Tema parim hetk PSGs on endiselt üle-eelmisel aastal meistrite liiga alagrupiturniiril Manchester City vastu löödud värav. Pärast seda eksis ta Madridi Reali vastu penaltil, oli Prantsusmaa meistriliigas väga tagasihoidlik ning Müncheni Bayerni vastu [meistrite liiga kaheksandikfinaalis] nii esimeses kui ka teises matšis nähtamatu. See muutub problemaatiliseks,“ jätkas ta.