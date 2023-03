Naiste katsumused autospordis: seksism ja stereotüüpiline mõtlemine

Autosport on olnud aegade algusest ehk 19. sajandi keskpaigast meeste ala. Miks on ka tänapäeval nii, et naissportlased moodustavad seal harrastajatest pisikese murdosa ning maailma tipus neid sisuliselt polegi? Vähemalt teoorias peaks olema kõigil võimalus võistelda võrdsetel alustel ning üldjuhul pole füüsilised eeldused miski, mis saaks määravaks.