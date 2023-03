Tottenhami klubi ja mängijad karmi kriitikaga üle valanud peatreenerit ähvardab vallandamine

Kuna klubivutist on koondisemängude tõttu mõneks ajaks paus, on Tottenhami omanikel aega sellele mõelda. Contele valmistas nädalavahetusel suurt pahameelt hoolealuste saavutus: nad mängisid veerand tundi enne matši lõppu Southamptoni vastu maha 3 : 1 eduseisu ning pidid lõpuks leppima 3 : 3 viigiga. Muu hulgas ütles juhendaja oma kümneminutilises tiraadis, et meeskonna mängijad ei mängi millegi tähtsa nimel ning see olevat Tottenhami lugu. Ta süüdistas neid ka selles, et klubi pole viimase 15 aasta jooksul ühtegi karikat võitnud.

CBS Sportsi ekspert Jamie Carragheri sõnul andis Conte sellega mõista, et tahab ise kinga saada. Teadupoolest aegub tema leping hooaja lõpus ning seni pole pikendamisest juttu olnud. Tottenhami omanikul Daniel Levyl on võimalik kaaluda erinevaid variante. „Conte rääkis Levyga pärast seda, kui oli mängijaid kritiseerinud ning rõhutas, et see polnud suunatud klubile või omanikele,“ kirjutatakse The Telegraphis.

53aastane Conte on olnud Tottenhami juhendaja alates tunamullusest novembrist. 76 mängust on meeskond tema käe all võitnud 41 ehk ligi 54%, ent ühegi tiitlini pole tõepoolest veel jõutud. Sel hooajal on hoiab klubi Inglise meistriliigas neljandat kohta. Meistrite liigas pudeneti konkurentsist kaheksandikfinaalis.