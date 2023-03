Latvala ei välista, et Ogier võib hakata MM-tiitlit püüdma

Autoralli MM-sarja juhib kolme etapi järel Toyota piloot Sebastien Ogier. Vaatamata sellele, et ta jättis vahele Rootsi ralli. Prantslane osaleb ka kuu aja pärast Horvaatia etapil ning kuigi ta on ise lükanud ümber igasugused jutud, et võiks hakata püüdma üheksandat MM-tiitlit, siis meeskonna pealik Jari-Matti Latvala ei taha seda varianti veel välistada.