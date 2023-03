Kas keegi suudab Ukraina superklubi murda? Mis juhtus Pärnuga ja mis on olnud Peep Pahvi edu saladuseks?

Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniir on jõudnud lõpusirgele. Kuigi pidada on veel kaks mängu (täna õhtul BC Kalev/Cramo ja Tallinna Kalev/Audentese ning homme BC Tarva ja Valmiera Glassi vahel), siis suures pildis on asjad selged: gigafavoriit BC Prometei järel pääsesid kaheksa parema sekka Kalev/Cramo, Riia VEF, Tartu Ülikool Maks & Moorits, BK Ventspils, Rapla Avis/Utilitas, BK Ogre ja Viimsi/Sportland.