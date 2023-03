USA suusastaar imetleb Tallinna MK-etappi: väga lahe, et see on toodud linna

„Väga lahe, et siin on toodud sprindisõit linna. Eelmine kord, kui Tallinnas käisin, olin 17aastane. Oli tore jälle hommikul vanalinna näha, see on väga ilus koht,“ lausus Diggins.

31aastane ameeriklanna kiitis ka võistluse korraldajaid. „Siin on tehtud väga palju tööd, et saada piisavalt lund võistluspaika. See on muljet avaldav. Rada on kiire, kuid turvaline. “

Diggins usub, et tuleb põnev võistlus. „Publik näeb tribüünidelt tervet rada. Ma ei tea, millised on siin fännid.“

Veebruari lõpus Planica MMil 10 km vabatehnikadistantsil kuldmedali võitnud Digginsile meenutab Tallinna võistlusrada Lenzerheide oma. Šveitsi kuurordis toimus 2021. aastal Tour de Ski avaetapp. „Alguses on tõus, seejärel kurv ning siis laskumine. Võib tekkida lühike hetk puhkamiseks, see oleneb sellest, kui kiire rada on. See on korralik võistluspaik,“ kirjeldas Diggins laululaval olevat suusarada.