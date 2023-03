Üllatusmees suusatas koondise hooaja tipptulemuse. Rehemaa: ta oli neli päeva tagasi noortesarjas nagu märg pesu

Olgem ausad, Dremljuga senine talv ei andnud ühestki otsas lootust, et just tema võiks olla see, kes paneb tuhanded eestlased Gustav Ernesaksa valvsa pilgu all rõõmust rõkkama. Aga näe, pani.

Rehemaa lisas Dremljuga ilusale tulemusele veelgi müstilisemat konteksti: „Kui oleksid teda neli päeva tagasi noortesarjas näinud. Ta oli tõusul nagu märg pesu. Polnud midagi teha. Rasked olud, megapehme rada, vajus läbi. Löö tulemused lahti, Hugo Johannes Nurk võitis teda [eelsõidus] 0,8 sekundiga. Mis Hugo Johannes Nurk täna teeb? Hoolitseb siin, et kõik aiad oleks püsti ja nii edasi. Teine mees on MK-l 18.“