MARATONILAHING: 19 ässa virutanud Kanepi oli lähedal erakordsele tagasitulekule

Kuivõrd tennises on kasutusel kiire lõppmängu reegel, siis ei saa kahe seti võiduni kestev kohtumine kesta kauem kui 39 geimi. Täpselt nii palju Giorgil ja Kanepil parema selgitamiseks vaja läkski.

Kolm ja pool tundi kestnud mängu jooksul lõi Kanepi lausa 19 serviässa Giorgi 11 vastu. Giorgi jõudis selle ajaga teha omakorda lausa 13 topeltviga, Kanepi „piirdus“ seitsmega. Matši võrdsest tasemest annab aimu ka see, et mõlemad võitsid võrdselt 135 punkti. Saatuslikuks saigi see üks õnnetu minimurre.