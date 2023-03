VÕÕRLEEGIONÄRIDE VÄLIMÄÄRAJA: Keila jackpotist samas linnakeses kuulsusetult hääbunud Lakuni

Erinevalt Eesti jalgpalliklubidest, kellest mõni (ennekõike Paide linnameeskond – toim) värbab välismaalt enda ridadesse ka verisulis pallureid, keda siin arendada ja mõne aja pärast mõnda tugevamasse Euroopa klubisse vaheltkasuga maha müüa, toovad kossusatsid endale võõrleegionärideks mehed, kellest oodatakse kohe liidreid. Mõistagi nõuab nende värbamine meie klubide piiratud eelarvete juures üksjagu nutikust ja ka kamaluga õnne, et need kõige paremad hinna ja kvaliteedi suhtega tegelased kätte saada. Kui raha juhtumisi rohkem käes, saab minna rohkem kindla peale ja näiteks aastate eest Tartu särki kandnud Giorgi Tsintsadze, Viktor Sanikidze või Tanoka Beared on nimed, mille meenutamine toob Taaralinna kossufännidele siiani härduspisara palgele. See-eest näiteks mullu Tallinna Kalevi eest neli mängu kirja saanud Craig Osaikhwuwuomwan kuulub sellesse õnnetusse ritta, kelle puhul ka klubide kõige paadunumad fännid võivad kukalt sügada ja mõelda, et kes kurivaim küll see mees veel oli…