Ajalooline euroedu tähendab Kalev/Cramole 150 000 eurot miinust

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask tunnistas, et euroedu tähendab ka piletite kallinemist. „Me lõime kokku, et koos poolfinaaliga oleme sarja peale kulutanud 200 000 eurot. Mängudega teenitud tulu on aga vaid 50 000. Sealt tuleb 150 000 eurot miinust. Selle mänguga soovime seda miinust vähendada nii, et saaksime ka tulevikus rääkida klubi eksisteerimisest ja eurosarjas osalemisest.“