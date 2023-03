Ronaldo kommenteeris Unitedist lahkumist: olen nüüd parem mees

Vutistaar langes mullu sügisel Unitedis pingipoisi rolli, pärast seda, kui meeskonna peatreeneriks sai hollandlane Erik ten Hag. Novembris, pisut enne jalgpalli MMi algust andis portugallane Piers Morganile intervjuu, kus tegi klubi maatasa. Pärast seda teatas United, et leping on temaga lõpetatud poolte kokkuleppel.

Seejärel liitus Ronaldo Saudi Araabia klubiga Al Nassr, kus on esimese kümne mänguga löönud üheksa väravat. Vaatamata sellele, et tase on seal Euroopa tippliigadega võrreldes oluliselt madalam, kutsuti ründaja Portugali koondisesse, kus tema täita on jätkuvalt kapteni roll.

„Mul pole mingit probleemi öelda, et mul oli karjääris halb periood. Aga kahetsemiseks pole aega. Elu läheb edasi ning olenemata sellest, kas mul läks hästi või halvasti, oli see osa minu kasvamisest. Mäe tipus olles ei näe tihti, mis toimub allpool. Olen õppinud, et see oli tähtis, sest minuga polnud kunagi varem juhtunud midagi sellist, mis toimus viimastel kuudel. Olen nüüd parem mees,“ ütles Ronaldo pressikonverentsil.

Ta kiitis ka taset Saudi Araabia klubijalgpallis. „Liigas on väga tugev konkurents. Saudi liigasse tuleks suhtuda teistmoodi, sest seal on väga hea tasakaal. Olen selle tasemest positiivselt üllatunud. Võib-olla on see kuue või seitsme aasta pärast maailma tugevuselt neljas või viies liiga.“