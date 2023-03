Korruptsioonis süüdistatava Barcelona suhtes algatati distsiplinaarmenetlus

Veebruaris süüdistati Kataloonia klubi Hispaania kohtunikekomitee endise aseesimehele Jose Maria Enriquez Negreirale „konsultatsioonitasude“ maksmise eest. Nii Hispaania meistriliiga, sealne jalgpalliliik kui ka rivaalklubi Madridi Real on avaldanud, et tahavad ühineda viimastel nädalatel tehtud kaebustega. UEFA kinnitas hiljuti, et asjaolu uurib nende eetika- ja distsiplinaarkomisjon.