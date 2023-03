McLareni katastroofiline hooaja algus nõudis ohvri – hundipass tehnilisele direktorile ja suured muutused

Hooaega masendavalt alustanud kuulsa ajalooga meeskond lisas, et viib juhtkonnas läbi mitmed muudatused. Ühe tehnikadirektori asemel hakkab edaspidi tiimipealikule Andrea Stellale aru andma kolm inimest. Need on varem aerodünaamika eest vastutanud Peter Prodromou, inseneriosakonna juht Neil Houldey ja Ferrarist McLareni leeri koliv David Sanchez.

Märtsi alguses Ferrarist vallandatud Sanchez ei saa aga uue tööandjaga liituda enne järgmise aasta algust.

Itaallane Stella lausus McLareni pressiteates, et tundis raputuse ja uute tööviiside elluviimise vajalikkust. Tema sõnul valmistati neid ette mitu kuud. Lisaks juhtimisstruktuuri muutmisele rajatakse juba lähiajal Briti meeskonna tehasesse uhiuus tuuletunnel ja sõidusimulaator.

Hoolimata avalikkuse ees lausutud ilusatest sõnadest sai James Key’le kahtlemata saatuslikuks tänavune MCL60 auto, mille kohta piisas ainuüksi kahest võidusõidust, et teha järeldus: mannetu. Lando Norris ja Oscar Piastri jäid nii Bahreinis kui Saudi Araabias punktikohtadest kaugele, lisaks ei ilmutanud uus mudel end eriti vastupidavana. Kindlasti süvendas otsuse vajalikkust ka fakt, et mullu piirdus McLaren tootjate arvestuses viienda kohaga (2021. aastal neljas).

Veel tunamullu näis, et pikk kriis suudetakse seljatada – Daniel Ricciardo triumfeeris Itaalia GP-l ja lõpetas McLareni üheksa-aastase võidupõua. Kuid see jäid vaid üheks eredaks sähvatuseks ning sealtpeale on vajutud tagasi sohu.

OLID AJAD: Daniel Ricciardo 2021. aastal Monzas GP-etapi võidumehena. Foto : IMAGO/HOCH ZWEI/SCANPIX

McLaren on andnud ka mõista, et alanud hooaeg on meeskonna ellujäämisele olulise tähtsusega. Insenerid ja juhtkond rajavad lootused tehnilistele uuendustele, mida kavatsetakse tutvustada selle aasta jooksul.