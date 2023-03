Meistrite liigas Barcelonast, Interist ja PSGst üle sõitnud Bayern otsustas ootamatult treeneri vallandada. Mis on selle taga?

Jutud hakkasid levima eile hilisõhtul. Jalgpallimaailma tagatubadega hästi kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano teatas, et läbirääkimised on värsked ja Bayerni juhtkond võttis selle otsuse vastu viimase 24-48 tunni jooksul. Kuivõrd praegu on käimas koondiseaken ja Bayerni järgmine mäng on alles tuleval nädalavahetusel, siis on treenerivahetuse jaoks üpris mugav aeg. Samas on oluline teada, et koondisepausilt naastakse kohtumisega Dortmundi Borussia vastu, mis võib määrata Saksamaa meistritiitli saatuse. Kui selles kohtumises peaks tulema kaotus, siis võivad Bayerni ninamehed eesotsas tegevjuhi Oliver Kahni ja spordidirektori Hasan Salihamidžiciga peeglisse vaadata.