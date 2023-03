AJALUGU! Niina Petrõkina tegi ka korraliku vabakava ja jõudis esimese Eesti iluuisutajana MMil esikümnesse

Koht esikümnes tähendab, et Eestil on järgmiseks MMiks naiste üksiksõidus kaks kohta. Paraku jäi koht esikaheksas ehk Eesti olümpiakomitee B-kategooria toetus 0,6 punkti kaugusele.

Jääle on tulemata veel lühikava kolm parimat. Hetkel hoiab esikohta lühikavas viies olnud Loena Hendrickx, kel on kirjas 210,42 punkti. Teine on ameeriklanna Isabeau Levito 207,65 punktiga. Seni on parima vabakava teinud Lõuna-Korea iluuisutaja Chaeyeon Kim, kes teenis 203,51 punkti ja on kokkuvõttes kolmas. Lühikava järel oli ta alles 12. kohal.