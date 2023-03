Kalev/Cramo alistas lätlased ootamatult napilt. Reinbok: unustasime ära, et ka täna on tähtis mäng

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles pärast mängu Delfi otse-eetris, et meestele oli rõhutatud, et täna tuleb teistsugune lahing. „Kui aus olla, siis suur turundus käib, et viie päeva pärast on tähtis mäng, aga tundub, et unustasime ära, et ka täna on tähtis mäng. Algul oli kohalolek võib-olla nõrk,“ arutles ta.