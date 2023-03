USA võib Mehhiko MM-sarja kalendrist välja puksida, Tänakul pole selle vastu midagi

Viimati kihutati USAs 1988. aastal, kui legendaarne Miki Biaison võitis Olympus Rally nimelise ürituse. Kokku sõideti MM-sarjas neljal hooajal ja esimesed kolm võitu kuulusid soomlastele: 1985. aastal võidutses Hannu Mikkola, 1986 Markku Alen ning 1987 Juha Kankkunen.

Rallipromootorid on juba aastaid tahtnud väga USA turule naasta ning nüüd on see reaalne. 7. ja 8. aprillil toimub Tennessees näidisüritus ja septembris ametlik testralli.