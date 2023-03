SUPER! Kristjan Ilves lõpetas MK-etapi teise kohaga ja sai võidu napsanud Riiberilt korralikult kiita

„Tingimused on päris keerulised. Mul vedas natuke tuulega: sain hea kiiruse ja tuli hea hüpe. See oli tehnilise poole pealt üks minu selle hooaja paremaid hüppeid,“ sõnas Ilves FISile antud kommentaaris.

„Annan endast parima. Jarl [Magnus Riiber] on päris lähedal ja ma arvan, et ta püüab meid kinni. Tuleb olla alguses tark ja siis hakkame Jarliga koostööd tegema,“ vaatas ta ette suusasõidule.

Laias laastus nii ka läks. Õigupoolest Yamamotost seekord sõidumeest ei olnud ja tema Ilvesele ohtlikuks ei saanud, kuid Riiber sai Ilvese kätte teise 2,5 km pikkuse ringi alguses. Ent kui Ilves lootis, et saab riiberiga koostööd teha, siis see plaan päris täkkesse ei läinud, sest Riiber lubas eestlasel lahkelt vedada – isegi siis, kui Ilves kolmandal ringil norrakale lahkelt liidrikohta pakkus. Kuid tõele au andes tegi ka Ilves ise nii head tempot, et talle ja Riiberile järgnenud suurem jälitajate grupp püsis kogu sõidu vältel umbes minuti kaugusel.