Üle viie aasta taas Liverpooli särgi selga tõmmanud Ragnar Klavan tegi lõbusa torke Eesti väljakute aadressil

Kuna 37aastane Klavan müttas Eesti kõrgliigas väljakul veel mulluselgi hooajal Paide linnameeskonna eest ja päris ametlikult pole ta jalgpallisaapaid veel praegusekski varna riputanud (võimalik, et hooaja edenedes asub ta kandma Tallinna Kalevi särki, kuna on ka sama klubi president), siis peeti meie meest platsile silkavatest legendidest üheks kõige paremas vormis olevaks – ning ta ei petnud ka endale seatud lootusi, kui sai kirja täismängu ehk 90 minutit! Taolises legendide sõprusmängus on selline asi üsna harukordne.