Rootsi naiste vastuoluline kokkumäng pani karikata jäänud Šveitsi suusataja pisaraid valama

Enne Lahti etappi juhtis sprindi arvestust šveitslanna Nadine Fähndrich, kellele järgnes 12 punkti kaugusel Rootsi suusataja Maja Dahlqvist. Kui Fähndrich pääses oma veerandfinaalist teisena poolfinaali, siis Dahlqvisti tabas oma sõidus ebaõnn. Ta murdis rajal suusakepi ja oli jäämas kolmandaks ehk poleks poolfinaali pääsenud, kuid teisel kohal olnud koondisekaaslane Moa Ilar otsustas tempo maha võtta ja lubas Dahlqvisti endast mööda.

Et Fähndrich poolfinaalist edasi ei pääsenud, Dahlqvist aga pääses ja lõpetas finaali neljandana, möödus rootslanna seitsme punktiga Fähndrichist ning pälvis sprindi üldvõitjale ette nähtud väikse kristallgloobuse.

Mõistagi tekitas rootslannade selline käitumine üksjagu furoori. Pressialas viibinud Fähndrich oli võistluse järel pisarates, rootslased aga õnnelikud. Neid ei morjendanud ka see, et pärast võistluse lõppu otsustas žürii, et Ilari käitumine oli ebasportlik ja ta diskvalifitseeriti. Kuid et Dahlqvist ei teinud otseselt midagi valesti, siis tema tulemus jäi jõusse.

„Sel hetkel ma tundsin, et see on õige otsus,“ kommenteeris Ilar juhtunut Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Kas sa ei arva, et šveitslaste jaoks oli see ebasportlik, et sa ei andnud endast kõike?

„Pole aimugi. Me oleme samas tiimis, ja mina olin see, kes oli [üldarvestuses] tagapool. Nad võivad niimoodi arvata, kuid me teeme üksteise heaks kõike. Tänane oli selle tõestuseks. Võib vaielda, kas mul sai jaks otsa. Keegi ei tea,“ ajas Ilar ka natuke mõistujuttu.

Dahlqvist polnud nõus, et juhtunu oleks olnud kuidagi ebasportlik.