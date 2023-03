ARVUSTUS | TÄPSELT NAGU OLEMA PEAKS! „Resident Evil 4 Remake“ teeb kõik nii õigesti, et see pole teiste vastu enam aus

Ada on klassikaline Ada. Imeilus ja müstiline palgamõrvar, kelle sirged jalad ja suured silmad on pluss igal ajamomendil. Hunnigan saab palju rääkida, kuid teda me tegelikult eriti ei näe. Põhilised kurjamid omavad ka rohkem kaalu. Krauser, Mendez, Ramon ja Saddler on kõik erinevad bossid, kes on siin kordades paremini tehtud kui originaalis. Isiklik lemmik on muidugi Mendez ja enim vihkan Ramoni, kuna see bossivõitlus on tüütus kuubis. See vend lihtsalt ei ole paigal. Krauser on saanud paar muudatust, millest üks olulisem on QTE (quick time event) muutmine päriselt võitluseks.

„Resident Evil 4 Remake“ (2023). Foto : Kaader mängust

Noaga saab blokeerida kõike - isegi mootorsaagi

Sarnaselt teise ja kolmanda mängu uutele versioonidele on ka siin täiesti uus kaamera ja sihtimise süsteem, et olla vastavuses moodsa standardiga. Lisaks on parendatud hiilimist ja puslede lahendamist, seega iga muudatus on olnud vajalik. „Resident Evil 4 Remake“ ei ole ka enam nii lineaarne kui seda on eelmised. Kergem on liikuda tagasi, et otsida varandust, mida kaupmehele müüa. On palju avastamisrõõmu, ootamatuid lahinguid ja muud ehmatavat. Kuna lahingud on rasked ja pikavõitu, siis igasugune liikumine tundub teenitud, seega kastide katki peksmine, et paar kuuli leida on puhas nauding.

Oluline uus lisa on nugadega rünnakute tõrjumine. Mis varem oli surmav, siis nüüd on võimalik seda osava ajastusega blokeerida. See muidugi lõhub nuga kiiremini, kuid parem ikkagi kui surma saada. Teine huvitav uuendus on Bolt Thrower relv, mis kasutab taaskasutatavaid elektrilisi nooli. Selle külge on võimalik ka miine kinnitada. Tundub, et see relv on loodud vaikselt hiilimiseks, kuid minu stiil on ikkagi pumppüssiga uks maha lasta ja sisse joosta. Muidugi selline agressiivne stiil ei sobi kui Ashley on meiega koos, sest ta võib pihta saada. Või hoopis vaenlane tapab ta ära. Veidi tüütu on, kuid mitte kaugeltki nii hull kui originaalis.

„Resident Evil 4 Remake“ (2023). Foto : Kaader mängust

Saime kõik, mida oskasime soovida