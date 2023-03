Artti Aigro tõmbas Lahti tuuleloteriis pileti hooaja parima tulemusega

Suusahüppajate MK-sarja eelviimane osavõistlus Lahtis kulges nii keerulistes tuuleoludes, et esimene hüppevoor venis lausa kahe tunni pikkuseks. Teine voor otsustati sootuks ära jätta ning see tähendas seda, et Eesti mägedekotkas Artti Aigro lõpetas võistluse hooaja parima kohaga.