ÜLEVAADE JA GALERII | Tudengist tööinimene seljatas "katastroofi hõngulise" Tšehhi ässa ja kulladuell algas mõnusa intriigiga

Et koduse võrkpalliliiga finaali avavaatus lõpeb skooriga 3 : 0, ei olnud senise põhjal just ülemäära suur üllatus. Küll aga šokeeris, et seljavõit kuulus Selver/Taltechile ning siinse vollemaastiku viimaste aastate jäägitut valitsejat Tartu Bigbanki tabas kodusaalis täiesti ootamatu kollektiivne kollaps.