Norra suusaäss Johannes Høsflot Klæbo teenis konkurentidest mitu korda rohkem

Klæbo ja Norra meeste ülevõimust on väga palju juttu olnud. Seda on kardetud ja kadestatud. Superstaar ei kuku kunagi ega vali valesid suuski. Samuti tundub, et ta kasutab alati õiget taktikat.

„Konkurendid peavad lihtsalt rohkem harjutama. See on lihtne. Peate töötama kaks korda päevas. Meie teeme seda mai algusest kuni hooaja alguseni. See on minu nõuanne,” annab Klæbo rivaalidele sõbraliku soovituse.