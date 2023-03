Neliste vehklemisdünastia särab neljandat põlve: Rico-Janree Ojamu triumfeeris Euroopa karikavõistluste etapil

Haapsalust pärit sportlane on Endel Nelise tütre, eduka vehklemistreeneri Helen Nelis-Naukase tütre Briti poeg. Kreeka linnas Florinas toimunud turniiril sai Rico-Janree alagrupis kolm võitu ja kaks kaotust.

„Samuti esikohamatšis, kus ta tuli välja 11 : 13 kaotusseisust ja sai otsustava torkega 14 : 13 võidu. Võib öelda, et tema senine parim võistlus,“ hindab kordaminekut Nelis-Naukas.

Florinas abistas Rico-Janreed Nelis-Naukase abikaasa Aivar Naukas. Tulevikulootus harjutab neli-viis korda nädalas. Vanaema sõnul on tütrepoeg tahtejõuline.

„Kui kaugele ta lõpuks jõuab, ei oska praegu veel öelda. Eks aeg näitab, liigume sammhaaval. Võitja ja võitleja iseloomu tal on, see on kõige tähtsam,“ võtab Nelis-Naukas teema lühidalt kokku.