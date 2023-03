TÕSINE LÖÖMING: 85aastane Tartu poksitreener annab kodus tasuta järeleaitamistunde

Kui Õhtuleht pühapäeva ennelõunal Vello Kade Ropka linnaosas asuvat kodust treeningusaali külastas, oli seal kohal viis erinevas vanuses poksijat. Et Kade on asja tõsiselt ette võtnud, näitab juba see, et hiljuti sai tal teisel korrusel valmis kolme nööriga poksiring. Varem olid seal rippunud vaid poksikotid ja n-ö ring piirati vajadusel vaid ühe nööriga.