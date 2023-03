Chelsea ja Madridi Real asuvad võitlema Bayernist kinga saanud peatreeneri allkirja nimel

35aastast Nagelsmanni püüab enda juurde meelitada ka Tottenham Hotspur, kes vallandas eelmisel pühapäeval Antonio Conte. Omanik Daniel Levy on aga andnud omale aru, et see ülesanne võib osutuda keeruliseks.

Daily Maili andmetel on Tottenham juba ka Nagelsmanniga ühendust võtnud, kuid väidetavalt tahab Levy kaaluda ka teiste kandidaatide palkamist.

Madridi Realiga liitumine võiks sakslasele olla ahvatlevam, sest Hispaania tippklubiga on usutavasti kergem jõuda tiitliteni kui Tottenhamiga, kes võitis karika viimati 2008. aastal. Bayerniga võitis Nagelsmann pisut vähem kui kahe hooajaga ühe Saksamaa meistritiitli ja kaks superkarikat ning meeskonna võiduprotsent oli tema käe all igati soliidne 71,4.

Samas on võimalik, et pärast käimasolevat hooaega hakkab uut peatreenerit otsima ka Chelsea. Graham Potteri juhendamisel ei saanud meeskond alguses mängumootorit üldse käima, kuid nüüdseks on tulemused mõnevõrra paranenud ning meistrite liigas on jõutud veerandfinaali. Samas Inglise meistriliigas ollakse 27 mängu järel alles kümnendal kohal.

Kolmest klubist vajab hetkel uut juhendajat kõige rohkem Tottenham – Reali peatreeneril Carlo Ancelottil on leping 2024. aasta suveni – ning lisaks Nagelsmannile on välja pakutud mitu teist kandidaati. Daily Mail kirjutab, et nende seas on endine FC Barcelona ja Hispaania juhendaja Luis Enrique, Roberto De Zerbi, Marco Silva, Steve Cooper, Thomas Frank, Sergio COnceicao, Oliver Glasner ja Ange Postecoglou. Ei välistata ka Mauricio Pochettino naasmist, kuid see on pigem ebatõenäoline.