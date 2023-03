Cholet' nimekaim mängija läheb tõsise tervisemure tõttu operatsioonile, kuid mängib Kalev/Cramo vastu

34aastane Tillie ütles portaali Basket Europe vahendusel, et ei tea praegu, kas kasvaja on ka pahaloomuline, kuid operatsioonile tuleb igal juhul minna. Ent kirurg ei pannud korvpallurile seniks mingeid piiranguid. „Teadsin sellest enne [laupäevast] mängu Pariisiga. Seda oli ultrahelipildil näha. Tegu on kasvajaga, ent me ei tea veel, kas see on pahaloomuline või mitte. Kuid uuringu tulemused on head: see pole levinud teistesse kudedesse, mis on positiivne. Lähen järgmisel nädalal operatsioonile ja kirurg ütles, et seni võin elada nii, nagu tahan. Seega kavatsen mängida korvpalli! Teame pärast lõikust paremini, kuidas raviga jätkata. Aga loodan olla meistrivõistluste lõpuks ja play-off'ide alguseks tagasi.“