Kalevi staar Konontšuk mängib kahe eest: tean, et mu vend on alati minuga ja jälgib mind ülevalt

Artur Konontšuk on vaieldamatult olnud BC Kalev/Cramo ajaloolise euroedu üks nurgakive – ta on meeskonna parim skoorija ja laualõvi. Peatreener Heiko Rannula on Konontšuki iseloomustanud kui liimi, mis hoiab meeskonda koos. Mehe taust on aga nii kirju, et ulatub tagasi Tšornobõli katastroofini. Poleks 27 aastat tagasi tuumareaktor plahvatanud, oleksid Konontšukid ilmselt siiamaani Ukrainas ja Eesti korvpall märkimisväärselt vaesem.