Rahvusvaheline olümpiakomitee soovitab Venemaa individuaalsportlased tagasi areenidele lubada

Täpsemalt soovitab ROK Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda neutraalse lipu all, kuid tuleb tähele panna, et 2024. aasta suve- ja 2026. aasta taliolümpiamänge see (veel) ei puuduta. Vastava otsuse lubab ROK välja kuulutada „sobival ajal“, kusjuures oluline argument olevat just see, kuidas rahvusvahelised alaliidud ja võistluste korraldajad ROKi soovitusi järgivad.