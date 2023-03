Rapla andis valitsevale meistrile lahingu, kuid kaotas teisegi mängu. Laane: ei ole päris rahul sellega, kuidas meiega käituti

„Kõik teavad, et VEF on hea meeskond, aga ma arvan, et meil olid täna päris head võimalused,“ rääkis Laane kohtumise järel Delfi otseülekande intervjuus. „Oleks lõpus mingid asjad natuke teistmoodi läinud, oleks olnud päris hea variant. Tahaks seda mängu juba videost juba üle vaadata, et ei ole ka päris rahul nende 80 minutiga, kuidas meiega käituti. Aga ma ei ütle emotsiooni pealt midagi, vaatame selle asja üle, võib-olla mina eksin. Aga kui ma ei eksi, siis peavad siin mingid asjad järgnema sellele.“

Ta jätkas: „Halb oli jälle, et me lasime nad eest ära. Oleks suutnud nendega pusida punkt-punktis, oleks lõpus nendega kergem olnud. Päris palju energiat läks tagasitulemise peale. Aga selles mõttes me näitasime sisu, et Riias me ei suutnud suure kaotusseisu pealt tagasi tulla, seekord jõudsime järele ja oli juba päris tasavägine lõpus. Sellega võime natuke rahul olla.“