PÖÖRANE! Kotsar põrutas supermängu, vedas Baskonia ülitähtsa võiduni ja flirdib Euroliiga vooru MVPga

Hooaega fantastiliselt alustanud Baskonia on pärast aastavahetust olnud tagasihoidlikumas hoos ja nii on endisest Euroliiga liidrist saanud meeskond, kes võitleb pääsu eest play-off'i. Kuivõrd põhiturniiri lõpp koidab juba kahe nädala pärast, siis on iga kohtumine kullahinnaga. Seda tähtsam oli tati ja tahtejõuga nopitud võit ALBA vastu.