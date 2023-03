Venelased on ROKi soovitustest marus: farss, absurd, peame võistlema heidikutena!

Kuigi rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on tegemas enda poolt kõik, et Venemaa ja Valgevene sportlased saaks tagasi areenidele naasta, siis venelastele ei sobi ROKi presidendi Thomas Bachi poolt esmaspäeval välja käidud mõtted sugugi. Kui juba nende sportlased taas võistelda saavad, siis ikka lippude-hümnide ja muude tulede-vilede saatel, on agressorriigi selge seisukoht.