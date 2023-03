Kas voogedastus puhub raadioreportaažile elu sisse? Juhan Kilumets: meie jaoks on see ka auasi, meie toimetuse pärand

Esmaspäevaõhtune Austria ja Eesti jalgpallikoondise vaheline EM-valiksarja avamatš oli märgiline ka selle poolest, et üle mitme aja sai meie vutikoondise mängu otsereportaaži kuulda Vikerraadios. Kas see tähendab seda, et kuuldused raadioreportaaži kui žanri surmast on tugevasti liialdatud?