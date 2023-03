Liverpooli ja Celticu legendide madinas omaväravast pääsenud Klavan: õnneks kohtunik oli ülesannete kõrgusel ja see halb unenägu ei saanud teoks

Kolmapäeval Õhtulehega oma hiljutisest seiklusest vestelnud Klavan märkis, et Liverpool asus temaga kontakti otsima detsembri lõpus või jaanuari alguses. Kõigepealt võeti ühendust tema agendiga, et uurida, mis seisus 37aastase keskkaitsja karjäär üldsegi on. Kuna Klavani mängud Paide linnameeskonna eest olid mängitud ehk sel hetkel polnud ta enam aktiivne mängija, saadi teemaga edasi liikuda.