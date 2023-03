Vahesoost sportlasi ei lubata enam üldse naistega võistlema. Mis saab edasi?

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) uus reegel jõustub sel reedel ning kui paljudele oli see kaua oodatud ja ainuõige otsus, siis on mõistagi ka neid, kes tunnevad, et neile tehti liiga. Otseselt puudutab see 13 vahesoost sportlast, kellest enamik on kuulunud naiste klassis maailma absoluutsesse tippu ning on võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid. WA sõnul on otsuse eesmärgiks kaitsta naissportlasi.

Tallinna ülikooli spordibioloogia professori ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA nõukogu liikme Kristjan Pordi arvates pole olukorrale head lahendust. „Seda vaagiti tükk aega. Juba eelmisel aastal öeldi, et see hakkab niimoodi toimima,“ meenutas ta Õhtulehele.

Kui varem oli Port öelnud, et tulevikus võiksime näha kolmandat võistlusklassi, siis praegu see praktikas siiski ei toimiks, sest vahesoost sportlasi on kergejõustikus lihtsalt liiga vähe. Testosteroonitaseme alandamiseks on võimalik võtta vastavaid ravimeid, kuid üldiselt on nendesse suhtutud pelgusega – näiteks Caster Semenya on öelnud, et tundis pärast nende võtmist, justkui oleks end iga päev noaga pussitanud. Pordi sõnul on hirm ravimite võtmise ees täiesti mõistetav.