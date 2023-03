Bach süüdistab tema plaani kritiseerivaid valitsusi kaksikmoraalis

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach, kes tahab Vene ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubada, peab kahetsusväärseks, et paljud valitsused on tema kavatsusi kritiseerinud. Sakslase sõnul tuleks neil siinkohal vaadata peeglisse, et näha olukorras oma kaksikmoraali.