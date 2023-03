Usain Bolti sõnavõtt pahandas rootslasi: Mondo pole selles süüdi

Aegade parim kergejõustiklane Usain Bolt, kes lõpetas karjääri 2017. aastal, arvab, et sport tunneb praegu puudust temasugusest tähest. Rootslased ei taha aga sellega nõustuda, sest neil on oma superstaar Armand „Mondo“ Duplantis, kes on teivashüppes konkurentidest taseme võrra kõrgemal.