Tänak kihutab sel nädalavahetusel Belgias: ilmselgelt olen asfaldil olnud rohkem hädas kui kruusal

Tõsi, võidu nimel eestlane seal ei sõida, vaid läbib Dinant' linnas toimuval rallil 12 kiiruskatset võistlejaterivi ees nn. nullautona. M-Spordi sõitja eesmärgiks on oma Ford Pumaga asfaldil kilomeetreid koguda, et seal end kindlamalt tunda. „Ilmselgelt olen asfaldil olnud kõvasti rohkem raskustes kui kruusal. Seega on päris vajalik teha natuke ettevalmistust,“ selgitas Tänak portaalile DirtFish. „Teeme ühe väikse ralli, kus ilmselt väga midagi ei testi. Arvatavasti kogun lihtsalt natuke kilomeetreid. Aga vähemalt annab see meile testipäevaks natuke mõtteainet.“

M-Spordi tiimipealik Richard Millener ütles DirtFishile, et Belgias toimuv ralli on Tänakule väga vajalik. „Oleme aasta algusest peale otsinud võimalusi, kuidas saaksime asfaldil enne Horvaatia testipäeva kohaneda. See ralli sobib ideaalselt,“ lausus ta.

„Testipäevade osas oleme sel aastal väga piiratud ning peame neist kätte saama nii palju kui võimalik. Siin saame teha kiire testikatse, mis on päris kiiruskatse tingimustes. Ott saab samal ajal kohaneda Pumaga kuival asfaldil ning siis hea minekuga ametlikku testipäeva alustada,“ lisas Millener.

Inglase sõnul on Belgias toimuv Ardennes'i ralli neile eelkõige kilomeetrite kogumiseks. „Kuna tegemist on ikkagi ralliga, siis on meil väga vähe võimalusi auto juures pärast starti suuri muudatusi teha. Sellele saame keskenduda järgmisel nädalal Horvaatias testipäeval. See annab ka meie belglastest fännidele suurepärase võimaluse näha oma koduteedel tippsõitjaid parimate autodega. Neil pole ju praegu oma MM-rallit,“ sõnas Millener.

Tänakul on Belgiast head mälestused: mullu võitis ta seal Hyundai sõitjana toona MM-sarja kuulunud Ieperi ralli. Tänavu seda kalendris kavas pole.

Ardennes'i rallil teeb kaasa ka Hyundai Rally2 masinaga kihutav Georg Linnamäe ning M-Spordiga nii hooaja avaetapil Monte Carlos kui ka Mehhikos kihutanud kreeklane Jourdan Serderidis, kes sõidab seekord hoopis Volkswageniga.